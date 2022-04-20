جيزان 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارتي النشاط الطلابي والتربية الخاصة "قسم العوق البصري" بنين أمس، التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم وتجويده الرمضانية للطلاب المكفوفين، وذلك بمقر المركز الكشفي بجيزان.وشارك في المسابقة 50 طالبًا، تأهل منهم 20 طالبًا للمنافسة في التصفيات النهائية للمسابقة التي ضمّت 4 مستويات، حيث شارك في المستوى الأول الطلاب المكفوفون في الصفوف الدنيا بالمرحلة الإبتدائية، بينما شمل المستوى الثاني طلاب الصفوف العليا بالمرحلة الإبتدائية، وخُصص المستوى الثالث لطلاب المرحلة المتوسطة، فيما شارك بالمستوى الرابع الطلاب المكفوفون من المرحلة الثانوية.يأتي ذلك ضمن جهود الإدارة للعناية بالقرآن الكريم، وتقديم البرامج والأنشطة الرمضانية الهادفة لربط الطلاب المكفوفين بكتاب الله في هذا الشهر الفضيل، وإذكاء روح التنافس البنّاء بينهم، والاستفادة من أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع.// انتهى //20:44ت م0176