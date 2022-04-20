القاهرة 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم جلسة مباحثات مع وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومنولث والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد، الذي يزور القاهرة حالياً.وتناولت المباحثات سُبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تداعيات الأزمة في أوكرانيا، والعدوان على الأراضي الفلسطينية والأقصى، وآخر تطورات المشهد الليبي.//انتهى//21:14ت م0182