نابلس - رام الله 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ستة شبان فلسطينيين من محافظتي نابلس ورام الله.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في نابلس اليوم ، بأن جيش الاحتلال اعتقل كلاً من أمير أبو ريالة من مخيم بلاطة، وأسامة دويكات، وخالد أبو السعود من قرية كفر قليل جنوب نابلس.كما اعتقل جنود الاحتلال كلاً من معتز الصرصور من مخيم الأمعري، ويوسف عابد، وفتحي عابد، خلال مواجهات اندلعت قرب مستوطنة "بسجوت" المقامة على أراضي البيرة.//انتهى//21:48ت م0189