رياضي / كرة قدم الصالات في دورة الألعاب الخليجية تنطلق في الـ 14 من مايو القادم
الأربعاء 1443/9/19 هـ الموافق 2022/04/20 م واس
الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واس
أصدرت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، جدول منافسات كرة قدم الصالات التي ستقام في دولة الكويت خلال الفترة من 14 - 22 مايو المقبل ، بمشاركة منتخبات السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعُمان.
يُذكر بأن منافسات كرة قدم الصالات ستقام على طريقة دوري مجمع، والمنتخب الأكثر حصولًا على نقاط يتوج بلقب البطولة.
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22:00ت م
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