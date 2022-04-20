الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسأصدرت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، جدول منافسات كرة قدم الصالات التي ستقام في دولة الكويت خلال الفترة من 14 - 22 مايو المقبل ، بمشاركة منتخبات السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعُمان.يُذكر بأن منافسات كرة قدم الصالات ستقام على طريقة دوري مجمع، والمنتخب الأكثر حصولًا على نقاط يتوج بلقب البطولة.// انتهى //22:00ت م0193