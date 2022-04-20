الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسأصدر ديوان المظالم العدد الثالث من مجلة "ديوان المظالم العلمية" التي يصدرها بشكل نصف سنوي، ويشرف عليها كمجلة علمية محكّمة متخصصة في الفقه والقضاء والقانون الإداري نخبة من الكفاءات الأكاديمية من كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة؛ بهدف تشجيع البحث العلمي والإثراء المعرفي.وقد تضمّن العدد مجموعة من المقالات والدراسات لعددٍ من الباحثين وأصحاب الاهتمام والاختصاص، حيث ضم العدد دراسة تحليلية في النظام السعودي عن الغرامة الإدارية، ودراسة فقهية عن التقدم للقضاء، بالإضافة إلى بحث عن الأعمال الجليلة في الخدمة العسكرية وفقًا لقضاء ديوان المظالم وغيرها من البحوث والمقالات العلمية المتنوعة والمتخصصة.// انتهى //22:10ت م0194