الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسأتمت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ترجمة كتاب "المحاسبة القضائية" الذي قام بتأليفه كل من روبرت جيه روفوس، ولورا سافوري ميلر، ووليام هان، وذلك بعد حصولها على موافقة الناشر مجموعة "بيرسون إديوكيشن"، ليُعد منهجاً تعليمياً ومرجعاً مهماً لممارسي المهنة في إطار منظومة العمل القضائي.ويعد هذا الكتاب الأول من نوعه، إذْ إنه يقدم نظرة شاملة لجوانب متعددة لهذا النوع من المحاسبة، وتسعى الهيئة من هذا الكتاب لتعريف الطلاب والمتخصصين بالمهارات المطلوبة والأدوار الأساسية بالمحاسبة القضائية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المهني ويزيد من الثقة والشفافية بالمخرجات المهنية، وكذلك في إطار الجهود التي تقوم بها لنقل أفضل المقررات التعليمية على المستوى الدولي لتطوير المناهج العلمية ومخرجات التعليم لتخصص المحاسبة في السعودية بشكل خاص وفي العالم العربي بشكل عام.وتأمل الهيئة أن يمثل هذا الكتاب مرجعاً مفيداً لطلاب قسم المحاسبة والمراجعة في الجامعات بما يحقق مزيداً من الارتقاء بمستوى مخرجات التعليم وخروجها بأفضل محتوى،ليخدم الواقع العملي وسوق العمل.الجدير بالذكر أن الهيئة ترجمة عدد 8 مراجع علمية في مجال المحاسبة والمراجعة، وقامت بتزويد أقسام المحاسبة في الجامعات التي ساعدت على إثراء الفكر المحاسبي لطلاب وطالبات تخصص المحاسبة.// انتهى //22:17ت م0196