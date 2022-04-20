ابها 19 رمضان 1443 هـ الموافق 29 أبريل 2022 م واستوج رئيس مركز الربوعة الحدودي بمنطقة عسير عبدالله الحدري، وبحضور رئيس بلدية الربوعة المهندس احمد أبو عابد أمس فريق أرسنال الفرشة بكأس بطولة الربوعة الرمضانية والميداليات الذهبية، وذلك في ختام البطولة التي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية بالربوعة بالشراكة مع البلدية ، وذلك على الملعب الرياضي بالربوعة .وجرى خلال حفل الختام تقديم دروع تذكارية لجميع المنظمين والداعمين والرعاة والمساهمين في نجاح الدورة الرمضانية.// انتهى //22:22ت م0197