مكة المكرمة 19 رمضان,1443 هـ الموافق 20 أبريل,2022 م واس‏‎ ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (4) مخالفين لنظام البيئة، مقيمين من الجنسية السودانية ومواطنين، لبيعهم (500) متر مكعب من الحطب المحلي في محافظة جدة.‏‎ وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.‏‎ وأكد المتحدث الرسمي أن عقوبة بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) وفي بقية مناطق المملكة.// انتهى //22:30ت م0198