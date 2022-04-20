حائل 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسنفّذ تجمع حائل الصحي 90 فرصة تطوعية متنوعة في مختلف المجالات الصحية والخدمات المساندة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك ، حيث شارك فيها 284 متطوعاً ومتطوعة قدّموا خدماتهم في المبادرات الميدانية، وكذلك في المنشآت التابعة للتجمع وبإجمالي ما يقارب 12 ألف ساعة تطوعية .ودُشنت المبادرة التطوعية الرمضانية تحت شعار "صيامنا صحي" في مطار حائل الدولي حيث تستهدف تقديم الخدمة الصحية والتوعوية والفحوصات الطبية للمسافرين وستستمر طوال أيام الشهر الفضيل والتركيز على عدد من المواقع الحيوية داخل مدينة حائل.// انتهى //23:25ت م0202