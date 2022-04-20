رمضان / تجمع حائل الصحي ينفذ 90 فرصة تطوعية في المنطقة خلال شهر رمضان المبارك
الأربعاء 1443/9/19 هـ الموافق 2022/04/20 م واس
حائل 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واس
نفّذ تجمع حائل الصحي 90 فرصة تطوعية متنوعة في مختلف المجالات الصحية والخدمات المساندة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك ، حيث شارك فيها 284 متطوعاً ومتطوعة قدّموا خدماتهم في المبادرات الميدانية، وكذلك في المنشآت التابعة للتجمع وبإجمالي ما يقارب 12 ألف ساعة تطوعية .
ودُشنت المبادرة التطوعية الرمضانية تحت شعار "صيامنا صحي" في مطار حائل الدولي حيث تستهدف تقديم الخدمة الصحية والتوعوية والفحوصات الطبية للمسافرين وستستمر طوال أيام الشهر الفضيل والتركيز على عدد من المواقع الحيوية داخل مدينة حائل.
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23:25ت م
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