اقتصادي / أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
الأربعاء 1443/9/19 هـ الموافق 2022/04/20 م واس
نيويورك 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واس
سجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضاً 2.76 نقطة، 0.06%، إلى 4459.45 نقطة, وانخفض المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 166.59 نقطة، 1.22 %، ليغلق عند 13453.07 نقطة.
وسجَّل المؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً بلغ 249.59 نقطة، 0.71% إلى 35160.79 نقطة.
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