نيويورك 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضاً 2.76 نقطة، 0.06%، إلى 4459.45 نقطة, وانخفض المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 166.59 نقطة، 1.22 %، ليغلق عند 13453.07 نقطة.وسجَّل المؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً بلغ 249.59 نقطة، 0.71% إلى 35160.79 نقطة.//انتهى//23:32ت م0204