حائل 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، شهد وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ اليوم، حفل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بمناسبة تدشين مبادرة "لمسة وفاء لكبار المجتمع".ونقل وكيل إمارة منطقة حائل تحيات سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز لنزلاء الدار من المسنين ، مؤكداً متابعة سموه لكل ما يسهم في تكامل الخدمات المقدمة لهذه الفئة الغالية في مجتمعنا، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة وحرص معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير الحياة الكريمة لنزلاء الدار ، مشيراً إلى مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة إلى المكانة الغالية للمسنين في مجتمعنا المترابط، مشيداً بما شاهده من اهتمام ورعاية من كافة القائمين على الدار .وفي الختام سلم وكيل الإمارة الهدايا المقدمة من سمو أمير المنطقة لنزلاء دار المسنين، وشارك آل الشيخ وجبة الفطور الجماعي مع المسنين.يذكر أن دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بمنطقة حائل تضم (18) مستفيداً، ويقدم من خلالها خدمات الرعاية الشاملة، وتشمل غرف الإيواء المتكاملة، وخدمات الرعاية الصحية والعلاجية المجهزة بالعلاج الطبيعي، وخدمات الإعاشة والبرامج الترفيهية والثقافية والسياحية.// انتهى //23:34ت م0205