نيويورك 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رغبته في زيارة موسكو وكييف للمساعدة في تسهيل التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وإحلال السلام بين البلدين.وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك: إن غوتيريش أرسل خطابات إلى بعثتي الأمم المتحدة في روسيا وأوكرانيا يخطرهما بزيارته لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، مبيناً أنه يود أن يناقش الخطوات العاجلة لتحقيق السلام في أوكرانيا بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.//انتهى//23:38ت م0206