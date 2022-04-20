الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسوقّعت وزارة الصحة ومجموعة stc ، اتفاقية تعاون إستراتيجية، لتعزيز التعاون في الأعمال ذات العلاقة في مبادرات وحدة الابتكار، وبحث سبل التطوير لوحدة "ابتكار" لتقنيات الرعاية الصحية عن بُعد في المركز الطبي الافتراضي في الوزارة.وقّع الاتفاقية من جانب وزارة الصحة مستشارة مساعد وزير الصحة للصحة الرقمية والمديرة التنفيذية لمركز تميز الصحة الرقمية المهندسة منى السبيعي ، ومن مجموعة stc نائب الرئيس لقطاع المبيعات الحكومية فيصل البكري.وتضمنت الاتفاقية إنشاء مركز للابتكار في تقنيات الرعاية الصحية الافتراضية يكون المستشفى الافتراضي مقراً له وذلك بمفهوم الشراكة بين القطاعين، ليكون من الممكن إدراجه تحت مظلة برنامج "شريك" الذي أطلقه سمو ولي العهد مؤخراً، مما يحقق عدداً من الأهداف الإستراتيجية أبرزها توطين التقنية وتحقيق كفاءة الإنفاق والإسهام في نمو الناتج المحلي.يذكر أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون في توطين التقنيات المستخدمة في مجال التقنيات الطبية، وتجريب التقنيات والخبرات الداعمة في مجالات حلول ذكاء الأعمال والذكاء الاصطناعي وخدمات الجيل الخامس والتقنيات الناشئة، فضلاً عن بحث سبل استدامة المشاريع ورفع كفاءة الإنفاق عليها بواسطة التقنيات الحديثة.// انتهى //23:46ت م0208