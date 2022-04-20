رفحاء 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسعقد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية‬ خالد الرميخاني أمس، لقاءً مع الجمعيات الاجتماعية في طلعة التمياط التابعة لفرع الوزارة، بحضور رئيس مركز طلعة التمياط فيصل التمياط ، ورئيس مجلس الجمعيات محمد التمياط.واطلع خلال الاجتماع على أعمال الجمعيات خلال الفترة الماضية، شملت المبادرات والمشاريع التي أنجزتها، وكذلك الأعمال الجاري تنفيذها في شهر رمضان المبارك والأعمال الخيرية والاجتماعية التي يقومون بها.من جهته أشاد الرميخاني بالجهود والعمل المتميز والنوعي الذي تقوم به الجمعيات لخدمة المستفيدين من شرائح المجتمع المختلفة.// انتهى //23:47ت م0209