جيزان 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان ممثلاً بإدارة الشؤون النسائية مبادرة "من أجل كبيرات السن" ، التي تستهدف مساعدة كبيرات السن في المصليات النسائية، بتوفير كراسٍ لهن لتسهيل أداء الصلاة، وتجهيز مكان مخصص لهن، وتقديم المساعدة أثناء الدخول والخروج لأداء صلاة العشاء والتراويح والقيام.وشملت المبادرة توزيع أكثر من 150 كرسيا في الجوامع والمساجد بمشاركة أكثر من 90 مراقبة، حيث استهدفت المبادرة التي تستمر طيلة شهر رمضان المبارك ما يقارب 25 مصلى.// انتهى //23:52ت م0210