مكة المكرمة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسأطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برنامج «إهداءات» والذي يعنى بنشر قيم الإسلام بين الزوار والمعتمرين، وذلك من منظور القرآن الكريم وأسسه، والسنة النبوية الشريفة ومعانيها.وأوضح مدير إدارة شؤون الكتب نبيل عبده شريفي أن هذا البرنامج يأتي لغرس مبادئ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، عبر تقديم إهداءات متنوعة من الكتب الدينية والتثقيفية، التي تستهدف طلاب العلم وقاصدي المسجد الحرام من الزوار والمعتمرين، مشيراً إلى أن مجموع ما وزع من الكتيبات الدعوية خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك بلغ (18,498)، فيما بلغ ما وزع من الكتب العلمية على طلبة العلم حوالي ألف كتاب.// انتهى //00:28ت م0004