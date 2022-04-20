الجزائر 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسأوقفت السلطات الجزائرية خلال أسبوع 534 شخصاً بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين.وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان الأربعاء، أنه أوقف 67 مهرباً في عمليات منفصلة بعدد من المدن الجزائرية، وقد صودر منهم كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فضلاً عن 22 طناً من خليط خام الذهب والحجارة و 34 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.وأضاف البيان أنه أوقف 467 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 62 مهاجراً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية نحو الأراضي الأوروبية.ومن جهة أخرى، قُبض على 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة بعدد من مدن الجزائر.//انتهى//00:29ت م0005