حائل 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل التقرير الختامي للمؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة في تعزيزه.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه أمس، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة صالح علي الزبيدي، منوهاً بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وحرص معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على أداء المنهج الإسلامي الوسطي، مشيداً بجهود الهيئة خلال المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والمهي عن المنكر.من جهته أعرب الزبيدي عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم المستمر الذي مكن رجال الهيئة في المنطقة من أداء مهامهم.// انتهى //00:58ت م0009