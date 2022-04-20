مكة المكرمة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واستستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال (500) معتكفة داخل المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.وأوضحت مساعدة ومستشارة الرئيس العام للشؤون النسائية بالرئاسة الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود، أن الرئاسة حرصت على إقامة شعيرة الاعتكاف إحياء لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين رضوان الله عنهن، وتمكين الراغبات منهن، بتخصيص مصلى لاعتكاف النساء في قبو توسعة الملك فهد - رحمه الله - وقد أنهت استعداداتها لاستقبال (500) معتكفة.وبيّنت الرشود أنه خصص خزانة لكل معتكفة، وتخصيص باب الملك فهد (73) المؤدي إلى القبو لدخول المعتكفات ودخول أغراضهن الشخصية، مشيرة إلى أن الإقبال هذا العام على الاعتكاف بالمسجد الحرام كان كبيرًا جدًا بعد رفع معظم الإجراءات الاحترازية؛ مما جعل الرئاسة والجهات المشاركة تتخذ الإجراءات المتدرجة التي من شأنها ضمان عودة الاعتكاف في بيئة آمنة صحية.وأكدت الرشود أن الوكالات النسائية المعنية على أتم الاستعداد لتهيئة الأجواء الملائمة للمعتكفات، وتأمين احتياجاتهن، وإعانتهن لأداء العبادات بسهولة ويسر.// انتهى //01:12ت م0010