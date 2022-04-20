مكة المكرمة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسبدأت وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في وحدة خدمات المعتكفين التابعة للإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بتوزيع التصاريح الخاصة بالدخول لموقع الاعتكاف بالمسجد الحرام.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ ماجد بن محمد المسعودي، أنه وحرصًا على تيسير الحصول على تصاريح الاعتكاف فقد خُصصت كبينة لمتابعة شؤون المعتكفين، والواقعة أمام باب الملك عبدالله (119) في الساحات الغربية من المسجد الحرام، مبينًا أنه تم تخصيص خزانة لكل معتكف.// انتهى //01:13ت م0011