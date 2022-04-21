حائل 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بملعب نادي الجبلين بحائل، مساء أمس المباراة النهائية لختام بطولة دوري آبار الرمضاني 2022 م لكرة القدم التي جمعت فريقي سهلة والرمادي.وكان في استقبال سموه مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد روزي والرئيس التنفيذي لشركة مياه آبار حائل الشركة المنظمة للبطولة عواد الرضيمان وعدد من المسؤولين في المنطقة، حيث انتهت المباراة بفوز فريق سهلة على فريق الرمادي بنتيجة 4/ 0.وتسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن ين عبدالعزيز، هدية تذكارية من شركة مياه آبار حائل سلمها الرئيس التنفيذي للشركة عواد بن جزاع الرضيمان فيما قام سموه بتكريم الراعي الطبي للبطولة مجموعة سلامات الطبية تسلمه المدير العام فريحان الصلف، وكذلك كرم نادي الجبلين مستضيف البطولة تسلمه رئيس النادي راجح الشمري.كما سلم سموه جوائز أفضل لاعب في البطولة، وأفضل حارس، والهداف، واللاعب الواعد، وميداليات طاقم تحكيم المباراة، وجوائز المركز الثالث فريق التايقرز والمركز الثاني فريق الرمادي.وتوّج سمو نائب أمير منطقة حائل، فريق سهلة بالكأس وميداليات المركز الأول وقدم سموه مبلغ 25 ألف ريال تشجيعاً من سموه للاعبي الفريق الفائز بالبطولة، بينما كرم سموه جميع اللجان العاملة في البطولة والتقطت الصور التذكارية.// انتهى //01:32ت م0013