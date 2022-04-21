جازان 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسنظمت الجمعية السعوديه للتربية الخاصة "جستر" بجازان، أمس، ندوة متخصصة بعنوان "كن معي-اضطراب طيف التوحد"، بالتعاون مع مركز اضطرابات النمو والسلوك بجازان، وذلك عبر الاتصال المرئي.واشتمل اليوم الأول للندوة على محاور متخصصة حول مفهوم التوحد وأنواعه وسماته، وآستراتجيات تدعم أطفال التوحد، فيما يشمل اليوم الثاني للندوة، محاور حول الدعم النفسي والاجتماعي لأسر ذوي اضطراب طيف التوحد وإضاءات في عالم طيف التوحد وتعليم وتدريب أطفال التوحد، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين.// انتهى //01:33ت م0014