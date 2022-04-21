تبوك 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسأطلقت أمانة منطقة تبوك خدمة "إصدار الشھادة الصحیة" للعاملین في الأنشطة المرتبطة بالغذاء، أو الصحة العامة رقمیًّا في المرحلة الأولى، وتحسین خدمات الإلغاء، والاستعلام عن الشھادة الصحیة لرفع جودة الخدمات المقدّمة وتسھیل وصول العملاء إلیھا، ویأتي ذلك في إطار التحول الرقمي الذي تشھده الوزارة.وستمكّن ھذه الخدمة العملاء من إصدار الشهادة الصحیة، وطباعتھا دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة أو البلدیة؛ وذلك بعد أن تم ربط نتائج الفحص الطبي بین الأمانات والبلدیات ومنصة صحة رقمیًّا، حیث یمكن للمستفید إجراء الفحص الطبي في المنشآت الصحیة المرخصة، وستنعكس نتیجة الفحص إلكترونیًّا ممّا یسھل عملیة إصدار الشهادات الصحیة عبر منصة "بلدي".// انتهى //01:37ت م0015