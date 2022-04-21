الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واستوج الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم بن سليمان القاسم فريق العربي بكأس الدوري السعودي للدرجة الثانية لموسم 2021 - 2022، بعد فوزه على نظيره القيصومة بهدف نظيف في المباراة النهائية التي جرت بينهما أمس الأربعاء على ملعب إدارة التعليم بعنيزة.وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب سعد الحربي في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.وكان العربي والقيصومة صعدا إلى دوري الدرجة الأولى للمحترفين لموسم 2022 - 2023 بعدما حسما صدارة المجموعتين الأولى والثانية على الترتيب، حيث حصد العربي 57 نقطة من 16 انتصاراً و9 تعادلات وخسارة وحيدة ليحسم صدارة المجموعة الأولى، فيما حسم القيصومة صدارة المجموعة الثانية بحصاده 54 نقطة من 17 انتصاراً و3 تعادلات و6 هزائم.وفي المقابل، أكمل الرياض عقد الصاعدين إلى دوري الدرجة الأولى بعد فوزه على ضيفه الترجي بنتيجة 2-1 في إياب تحديد المركز الثالث الذي جمعهما على ملعب نادي الرياض، علماً أن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.// انتهى //01:39ت م0016