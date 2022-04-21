الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسنفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة أكثر من 11 ألف زيارة تفتيشية على المحال التجارية، ومحطات الوقود، ومتاجر الذهب والمجوهرات، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومواقيت الإحرام والطرق المؤدية لها، وذلك خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك.وجرى خلال هذه الزيارات تحرير أكثر من 770 مخالفة تجارية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.وأظهرت الجولات التفقدية جودة ووفرة الكميات المعروضة من السلع والمواد الغذائية والتموينية في الأسواق والمحال الواقعة في المنطقتين المركزيتين للحرمين والمحال الواقعة على الطرق المؤدية للحرمين الشريفين وفي مواقيت الإحرام.وتكثف الوزارة جولاتها الرقابية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والطرقات المؤدية للمشاعر المقدسة والمنطقتين المركزيتين في المدينة المنورة ومكة المكرمة، والتي تستهدف متابعة توافر السلع والمواد الغذائية والتموينية والتحقق من صلاحيتها، ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، ومتابعة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، والتأكد من مطابقة السعر الموضوع على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة.وتستهدف هذه الجولات التحقق من صحة العروض الترويجية التي عادة ما تزداد تزامناً مع زيادة أعداد المعتمرين والزوار خلال الشهر الكريم، واتخاذ الإجراءات النظامية اتجاه أي مخالفة، أو مؤثرات على حركة العرض والطلب، بالإضافة إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.// انتهى //01:50ت م0017