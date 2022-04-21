ظهران الجنوب 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واستوج محافظ أحد رفيدة متعب المتعب، وبحضور أمين أمانة عسير المهندس وليد الحميدي أمس، فريق الأوائل بكأس بطولة أحد رفيدة الرمضانية لكرة القدم، وذلك في ختام البطولة التي نظمتها بلدية المحافظة بالشراكة مع عدة جهات حكومية، وذلك على ملعب نادي جرش الرياضي.وجرى خلال حفل الختام تقديم دروع تذكارية لجميع المنظمين والداعمين والرعاة والمساهمين في نجاح الدورة الرمضانية.// انتهى //01:50ت م0018