تبوك 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسأطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة تبوك أمس، حملتها لكسوة العيد، التي تستهدف (1569) يتيم ويتيمة من المستفيدين من خدماتها بالمنطقة، بقيمة 200 ريال لكل أسرة.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية طلال بن خالد الفقير، أن الحملة التي جرى تدشينها تهدف إلى توفير كسوة العيد لأبناء وبنات الجمعية، لدعم احتياجاتهم خلال عيد الفطر المبارك، متطلعاً لإسهام جميع شرائح المجتمع عبر التبرع عن طريق المتجر الإلكتروني أو الإيداع المباشر أو التحويل على أحد حسابات الجمعية المعتمدة.// انتهى //01:52ت م0020