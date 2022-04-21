الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واستوج صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض اليوم، فريق الأحلام بلقب البطولة الرمضانية لكرة القدم، بعد انتصاره في المواجهة الختامية التي جمعته مع فريق الكوماندز، التي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف.وتنافس على البطولة، التي انطلقت منذ بداية شهر رمضان المبارك، 256 فريقًا ضموا 5,120 لاعبًا، في وقت أدار فيه 50 حكمًا المباريات التي أقيمت في 16 ساحة بلدية، وفيما تجاوز الحضور الجماهيري للقاءات البطولة حاجز 71 ألف مشجع.وتهدف الأمانة من تنظيم البطولة الرمضانية إلى تفعيل الساحات البلدية، التي هُيئت لجعلها بيئة تفاعليّة يُكتشف من خلالها المواهب الشابة، إلى جانب دورها في تعزيز الأنشطة الرياضية بمختلف أرجاء المدينة.// انتهى //02:39ت م0022