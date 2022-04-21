الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واستصدر فريق النور ترتيب منافسات بطولة النخبة لكرة اليد لدرجة الشباب 2022 في نسختها الرابعة، بعد فوزه ضمن الجولة الثانية من البطولة التي تختتم منافساتها اليوم الخميس، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.وتمكن النور من التغلب على الترجي بنتيجة (35-30) وحصل على أفضل لاعب في اللقاء لاعب النور علي المحسن، فيما تغلب الخليج على مضر بنتيجة (34-29)، وحصل على الأفضلية لاعب الخليج حسن التريكي، وبذلك حصد فريق النور العلامة الكاملة برصيد 4 نقاط في مقدمة الترتيب، ويليه الخليج والترجي في الترتيب الثاني والثالث برصيد نقطتين، ثم مضر في مؤخرة الترتيب بدون نقاط.وتلعب اليوم الخميس مواجهات الجولة الثالثة والاخيرة، إذ يلتقي الترجي مع مضر عند الـ 9:00 مساءً على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وبعدها مباشرة يلعب النور والخليج عند الـ 11:00 مساءً على نفس الصالة.الجدير بالذكر أنه في حال تعادل أكثر من فريق بنفس عدد النقاط بعد نهاية منافسات البطولة، فإنه يتم اللجوء إلى نتائج المواجهات المباشرة بين الفرق المتعادلة في النقاط فقط.// انتهى //02:41ت م0023