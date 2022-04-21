المدينة المنورة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت سحبًا رعدية ممطرة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة من مساء اليوم الخميس وتستمر حتى التاسعة مساء.// انتهى //03:47ت م0024