عام / المركز الوطني للأرصاد : سحب رعدية ممطرة علي محافظتي الحناكية والمهد
الخميس 1443/9/20 هـ الموافق 2022/04/21 م واس
المدينة المنورة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت سحبًا رعدية ممطرة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة من مساء اليوم الخميس وتستمر حتى التاسعة مساء.
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