المدينة المنورة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسأعلنت وحدة الإحصاء والمعلومات النسائية بوكالة شؤون المسجد النبوي إحصائيتها خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، والتي بلغ فيها عدد زائرات الروضة الشريفة ٤٨٦٩٧ زائرة، كما وصل عدد المستفيدات فيها من خدمة التوجيه والإرشاد ١٤٣١٨ مستفيدة وأكثر من ١٢٧٩٤ مستفيدة من خدمة التواصل باللغات.يذكر أن حالة إشغال المصليات النسائية في المسجد النبوي بلغت 100٪ فيما تم توزيع أكثر من ٢٤٦٩٧٦ وجبة إفطار خلال الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل، بمجهودات الكوادر النسائية بوكالة شؤون المسجد النبوي.// انتهى //05:23ت م0025