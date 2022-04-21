الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسقبضت شرطة منطقة الرياض على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية و(6) مواطنين، نفذوا حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة وسلب المارة وسرقة قواطع نحاسية من مبانٍ تحت الإنشاء باستخدام مركبة مسروقة (تم استردادها)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //05:25ت م0026