الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - الفرص المهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسيرو الباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كما تكون السماء غائمة جزئيا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, كما يطرا انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة ويستمر الانخفاض على الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي الأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزئيين الشمالي والجنوبي كما قد يصل إلى ثلاثة أمتار ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.// انتهى //06:12ت م0028