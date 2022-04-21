الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يستقبل عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكةالملك سلمان يوجه بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالباتالملك سلمان ينوه بجهود أمراء المناطق في خدمة الوطن والمواطنيننائب أمير المدينة يرعى افتتاح منتدى البركة للاقتصاد الإسلامينائب أمير الرياض يدشن مشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقةأمير تبوك يتابع حادثة سقوط شاب في شق صخري في مركز أبو راكة التابع لمحافظة الوجهسعود بن طلال: نظام التسجيل العيني للعقار تتويج لجهود المملكة في تطوير قطاع العقار3500 متطوع ومتطوعة في المسجد الحرام يُقدمون خدماتهم لقاصدي بيت اللهوزير المالية يبحث مع وزيرة الخزانة الأمريكية أبرز الجوانب الاقتصاديةالبنك المركزي السعودي يكمل الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية عبر برنامج تنفيذالموافقة على تعديلات في نظام المرور تشمل إجازة تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدةالسماح للمواطن «المفوض» بالعمل في تطبيقات نقل الركابمنصة إحسان تبدأ استقبال زكاة الفطرتوزيع 450 سلة رمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في فيتنام«الصناعة» تستعرض فرص الاستثمار التعديني في مؤتمر «إندابا» بجنوب إفريقياطالب صيني: المملكة تقدم أجمل صورة للإسلام المعتدلتركي آل الشيخ يتوّج فائزي "عطر الكلام" بالجوائز المليونية للمسابقة العالميةوزارة الخارجية تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي المزدوج في النيجرالأمين العام لمجلس التعاون يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى المملكةمركز الملك سلمان للإغاثة يدعم مؤسسات القطاع الصحي في اليمن لمواجهة كوروناشركة البحر الأحمر تعتمد الوقود الحيوي لتشغيل جميع مرافقها السياحيةمنشآت تختتم جولة باص الأفكار بمشاركة 43 ألف مستفيد ومستفيدةوركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (إدانــة الاسـتفزاز) : الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 ما زالت تعاني من جريمة معلنة ومستمرة ضد الإنسانية، لبشاعة ما تمارسه إسرائيل تجاه الأراضي المحتلة، والشعب الفلسطيني. لا يخفى على أحد أن هذا النظام العسكري الإسرائيلي نظام تعسفي، دائماً ما يتعامل بمنطق القوة لفرض سطوته وتنفيذ قراراته التي لا تضع أي اعتبار للأعراف والقوانين الدولية، والأمثلة على ذلك كثيرة.وأضافت : وما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً في المسجد الأقصى ما هو إلا استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم في شهر رمضان المبارك دون مراعاة لأهمية وقدسية أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين واحترامه ورعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي لها.الكثير من تداعيات الممارسات من قبل الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك وفي الأراضي الفلسطينية المحتلةوأوضحت : تدعو لضرورة وقف أي إجراءات استفزازية من شأنها تأجيج العنف وتغذية خطاب الكراهية، وإمداد مسارات التطرف، وعدم الاستقرار في المنطقة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، فتلك الممارسات الدائمة الحدوث لن تؤدي إلى السلام المنشود، بل على العكس ستؤدي إلى تقويض أركانه وتجعل منه أملاً مفقوداً يقود إلى مزيد من العنف والتطرف.وتابعت : وعلاوة على ذلك، فإن النظام السياسي الدولي يعطي عن قصد أو غير قصد كامل الحقوق للإسرائيليين دون الفلسطينيين، وهما في ذات النسق الجغرافي على أساس الهوية العرقية القومية. كل ذلك جاء مدعاة لعرض صفحات متواصلة لا تنتهي من الأعمال الوحشية اللاإنسانية من قبل الآلة العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطنيين العزل؛ من عمليات يتم بها خرق القانون، تصل إلى حد التهجير والحرمان من الحقوق الأساسية التي تدخل ضمن صلاحيات نطاق هذا التفضيل.وختمت : في قضية بلغت مئة عام أين يقف المجتمع الدولي وسط المطالبات المتواصلة من كل الجهات؟ وما دوره وشأنه في تحمل مسؤولياته من أجل تهدئة الأوضاع؟، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل، والوصول إلى تعبير مرضٍ من خلال حل الصراعات القائمة، وتهدئة الأوضاع والتفاعلات الإنسانية بتفعيل ممارسة اللاعنف وإعلاء الحقيقة المطلقة للشعب الفلسطيني بحقه في الحياة الطبيعية وأداء شعائره الدينية في مساحة آمنة من أجل زراعة التسامح، ومن أجل وحدة الحياة ومن أجل غد أفضل للجميع.وأكدت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (دعم كامل لليمن) : في إطار مواقفها الثابتة الداعمة لليمن وتطلعات شعبه الشقيق، جددت المملكة تأكيد دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن نحو إيجاد حل سياسي للأزمة ، وترجمة لهذه المواقف المشرفة كان تقديم المملكة دعماً كبيرا للبنك المركزي اليمني، وصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، وتمويل مشاريع ومبادرات تنموية، وتمويل خطة الاستجابة الإنسانية الأممية للعام الحالي.وتابعت : إن تأدية رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليمين الدستورية في عدن، خطوة مهمة تؤذن بمرحلة جديدة مع مهام المجلس وما يعكسه من حرص الأطراف اليمنية على إدارة شؤون الدولة واستكمال مهام المرحلة الانتقالية وتحقيق آمال الشعب اليمني في الاستقرار والنماء ، وهو ما تتطلع إليه المملكة باستشعار كافة المكونات اليمنية للمسؤولية الوطنية لبناء يمنٍ سعيد يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار من خلال حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة، بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره ومستقبل أفضل له.// انتهى //06:19ت م0029