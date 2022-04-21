الرباط 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اعلان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء ستيفان دي ميستورا، أنه سيقوم قريبا بـجولة إقليمية جديدة لمحاولة الدفع بالعملية السياسية في المنطقة إلى الأمام.وتناولت صحف الرباط دعوة منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الى رفض الاستفزازات وخفض التوترات في الأماكن المقدسة في القدس، وتهيئة الظروف المناسبة للهدوء.ونقلت صحف الخميس تفاعلات تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، بعدما دعا الرئيس قيس سعيد الى تغيير تركيبتها للإشراف على أي انتخابات مقبلة.وأخبرت صحف المغرب، عن أداء رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، وأعضاء المجلس اليمين الدستورية في مدينة عدن مقر الحكومة المؤقت، ليشرعوا رسميا في أداء مهامهم.وتابعت الصحف التطورات الميدانية في أوكرانيا، مبرزة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إعلان هدنة إنسانية في البلاد لمدة 4 أيام، اعتبارا من اليوم قصد السماح بفتح سلسلة من الممرات الانسانية.وواصلت صحف الرباط اهتمامها بالمنافسة الانتخابية المتصاعدة بفرنسا بين الرئيس المنتهية ولايته ايمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين على بعد أيام قليلة على موعد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.اقتصاديا، نشرت الصحف توقعات صندوق النقد الدولي الذي خفض بشكل حاد تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في العام 2022، حيث توقع انخفاضا في نسبة النمو الى 3،6 بالمائة، جراء تبعات الحرب في أوكرانيا.// انتهى //07:25ت م0031