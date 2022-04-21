غزة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسقصفت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الخميس، عدة مواقع في قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن طائرات الاحتلال قصفت موقعا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار مادية جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين المجاورة، فيما قصفت موقعا اخر غرب مخيم النصيرات وسط القطاع ودمرته وألحقت أضرارا بمنازل وممتلكات المواطنين القريبة منه.// انتهى //09:12ت م0033