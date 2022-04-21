تونس 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واستابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم المشاورات السياسية الجارية في تونس من اجل اطلاق حوار وطني يؤسس لمرحلة سياسية قادمة.واشارت في موضوع آخر إلى مشاركة تونس ممثلة في وزير الخارجية عثمان الجرندي اليوم بالعاصمة الأردنية عمان في الاجتماع الطارئ للّجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.ونقلت صحف الخميس في الشأن المغاربي عن وسائل إعلام ليبية رصد زيادة نشاط المجموعات المسلحة في عدد من المدن الليبية ومشاهدة أعداد كبيرة من الآليات العسكرية تدخل العاصمة طرابلس.ولفتت في الشأن الدولي إلى دخول السباق الانتخابي الفرنسي معطفه الأخير انتظارا لجولة الحسم في 24 أبريل الجاري وسعي المرشحين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان إلى استقطاب أصوات الناخبين.// انتهى //09:34ت م0034