رام الله - نابلس 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين من بلدة سلواد، شمال شرق مدينة رام الله، وآخر من قرية بيت فوريك، شرق مدينة نابلس.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في رام الله، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين، بعد أن داهمت منزليهما في بلدة سلواد، شمال شرق مدينة رام الله.من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا بعد أن داهمت منزله في قرية بيت فوريك، شرق مدينة نابلس.// انتهى //10:23ت م0035