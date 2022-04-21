إسلام آباد 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسأبزرت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد باكستان حرصها على دعم جهود السلام في أفغانستان، مع التزامها باحترام سيادة هذا البلد المجاور، باعتبار الاستقرار والسلام فيه من الأمور التي تصب في مصلحتها الوطنية.واهتمت بتصريح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي قال إن بلاده تقدر علاقاتها العريقة مع الولايات المتحدة وتريد تعزيز هذه العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والثقة والمساواة.وتناولت صحف إسلام آباد ترحيب العديد من الدول العربية والإسلامية بأداء مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وبدء مرحلة تاريخية مهمة في تاريخ اليمن، وخطوة فارقة وبداية حقيقية من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار.وعرجت على انضمام الصين للدول التي طالبت السويد باحترام معتقدات المسلمين، على خلفية حادثة حرق نسخ من القرآن الكريم.ولفتت صحف الخميس النظر إلى مطالبة السلطات الباكستانية من هيئة الإذاعة البريطانية التحقيق في خبر كاذب نشرته على موقعها باللغة الأردية تحدث عن انقلاب عسكري وشيك خلال عزل رئيس الوزراء السابق عمران خان من منصبه.// انتهى //10:24ت م0036