جدة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسوقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة " مسار " في مكة المكرمة، أمس، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة " كادن " للاستثمار ، لتطوير وإدارة "واجهة مسار" ، والتي تعد وجهة استثمارية وحضرية ملهمة للمئة عام القادمة.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق أن إطلاق "واجهة مسار" ستخلق تجربة ثقافية وترفيهية متجددة ومتميزة، تواكب متطلبات سكان مكة وزائريها والاستمتاع بتجربة جديدة تتخللها العديد من الأنشطة والفعاليات المصممة لتلبية احتياجات جميع أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أن هناك أبعادًا اقتصادية ستنعكس على الفرد والمجتمع في مكة المكرمة من حيث خلق فرص وظيفية، وفرص لرواد الأعمال.من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة " كادن " المهندس عبدالله بن فهد الفصَّام عن اعتزازهم بهذه الشراكة الإستراتيجية لإثراء تجربة لزوار وضيوف الرحمن، لافتًا النظر إلى أن للشركة تجارب ناجحة في تطوير وتشغيل الوجهات التجارية والمكتبية في "واجهة الرياض".يذكر أن "واجهة مسار" سيبدأ العمل بها على طول وجهة مسار البالغة 3.6 كيلومترات لينعم مرتادوها بتجارب متنوعة على كامل مساحة ممر المشاة البالغة أكثر من 158 ألف متر مربع ، وصممت بعناية فائقة لتثري تجربة الزوار من ضيوف الرحمن و تعزيز جودة حياة سكان مكة المكرمة على حد سواء، حيث تقدم لهم خدمات متنوعة تشمل التسوق والترفيه والمطاعم التي تلائم مختلف الأذواق موزعة على مساحات تجارية ذات تصميم عصري.// انتهى //10:30ت م0038