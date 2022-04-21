القاهرة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تكليف رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، لمجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء، بالعمل على وضع خطة للتعافي والخروج من آثار الأزمة العالمية، عبر حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومنولث والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد، وتناولت مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وواكبت صحف الخميس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.واهتمت بالترحيب العربي والإسلامي بأداء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، معتبرة تلك الخطوة بداية حقيقية من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.وأشارت إلى الاجتماع المغلق الذي عقده مجلس الأمن الدولي، لبحث الملف الليبي والدور المستقبلي للأمم المتحدة، وذلك في ظل انتهاء مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا في 30 من الشهر الجاري .وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى سباق انتخابات الرئاسة الفرنسية الذي دخل منعطفه الأخير انتظاراً لجولة الحسم في 24 أبريل الجاري، وسعي المرشحين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان إلى استقطاب أصوات الناخبين.// انتهى //10:55ت م0043