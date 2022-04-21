الدرب 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واستوج وكيل محافظة الدرب حسن آل حمود أمس فريق الرجاء بكأس مونديال الدرب الرمضاني، وذلك في ختام البطولة التي تشرف عليها رابطة فرق الأحياء بالمحافظة, بحضور رئيس بلدية الدرب المكلف المهندس إسماعيل عسيري, وذلك على ملعب بلدية الدرب.وأوضح رئيس اللجنة المنظمة إبراهيم عسيري أن البطولة الرمضانية التي استمرت تسعة عشرة يوماً وبمشاركة 28 فريقاً من داخل المحافظة وخارجها هدفت إلى استثمار طاقات الشباب، وتنمية قدراتهم واكتشاف المواهب الشابة, وتعزيز التنافس الرياضي الشريف.وشهد الحفل تقديم دروع تذكارية لجميع المنظمين والداعمين والرعاة والمساهمين في نجاح الدورة الرمضانية.// انتهى //11:02ت م0047