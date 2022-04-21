برلين 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 186 ألفًا و325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و324 وفاة.وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في البلاد ارتفع إلى 23 مليونًا و844 ألفًا و536 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 133 ألفًا و632 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 20 مليونًا و853 ألفًا و100 حالة.// انتهى //11:12ت م0050