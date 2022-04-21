جازان 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واستشارك المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان في فعاليات مهرجان الحريد الـ18 للعام الحالي الذي يستمر مدة ثلاثة أيام.وأوضح مدير إدارة التواصل بصحة جازان وائل طميحي أنه تم توفير "5" فرق إسعافية متحركة وراجلة تعمل على تقديم خدماتها الإسعافية الطارئة - لا قدر الله - لزوار المهرجان، إضافة إلى تمركز وحدة العيادة المتنقلة والتي تقدم العديد من الخدمات الصحية، وكذلك عربة التبرع بالدم التي ستنطلق من خلالها حملة التبرع بالدم طيلة أيام المهرجان في جزيرة فرسان.وأضاف بأنه خصص معرض لصحة جازان في شاطئ الغدير، يوضح جهود الخدمات العلاجية والتوعوية من خلاله، وعمل المراكز الصحية والمستشفى بجزيرة فرسان، وكذلك التعريف بخدمات الإسعاف البحري والطب الاتصالي، إضافةً لنشر متطوعين تابعين لإدارة التطوع الصحي في مواقع المهرجان لتوعية الزوار باتباع العادات الصحية.// انتهى //11:22ت م0051