مانيلا 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسارتفعت حصيلة القتلى جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة العاصفة الاستوائية "ميجي" في الفلبين إلى 224 شخصًا، بينما لا يزال 147 آخرون في عداد المفقودين.وذكرت الوكالة الفلبينية لمواجهة الكوارث اليوم أن نحو 202 شخصًا لقوا مصرعهم في مقاطعة ليتي، مضيفة أن ما لا يقل عن 140 شخصًا في مدينة بايباي وبلدة أبويوج في عداد المفقودين، فيما لقى 22 شخصًا آخرون مصرعهم في مناطق متضررة مختلفة، وفٌقد سبعة آخرون.وأشارت الوكالة إلى أن الانهيارات الأرضية دمّرت المجتمعات المحلية في مدينة بايباي وبلدة أبويوج.// انتهى //11:58ت م0055