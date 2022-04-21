المدينة المنورة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسيستقبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة جموعاً من الزائرين خلال شهر رمضان المبارك ما بين الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً, للاطلاع على مرافق المجمّع, ومراحل طباعة المصحف الشريف, وأحدث الإصدارات المقروءة والصوتية والرقمية التي ينتجها المجمع بمختلف اللغات.وافتتح مشروع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في السادس عشر من شهر محرم من عام 1405هـ / 1984م بالمدينة المنورة ليكون المقر الرسمي لطباعة المصحف الشريف, وتجسّد المنشأة العظيمة عناية المملكة بخدمة كتاب الله تعالى, ونشره وتعليمه, وتلبية حاجة المسلمين من المصاحف, وحفظها وحمايتها من الخطأ والتحريف, والاستعانة بالموثوقين من حفظة كتاب الله في مراجعته وكتابته وإصداره, ما أتاح للمسلمين قراءة كتاب الله وتدبّر معانيه بلغاتهم المختلفة بشكل ميسّر, وإيصاله للبشرية في أصقاع المعمورة.وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع اليوم 20 مليون نسخة من المصحف الشريف سنوياً, فيما بلغ إجمالي إنتاج المجمع منذ افتتاحه 345 مليون نسخة من مختلف إصدارات المصحف الشريف, ويتم توزيعها على المسلمين في مختلف أرجاء العالم, إيماناً من القيادة الحكيمة برسالتها, وإدراكاً لمسؤوليتها تجاه كتاب الله تعالى, وخدمة الدين ونشره.ولم تقتصر عناية المملكة على طباعة المصحف ونشره, بل شملت ترجمة معانيه إلى 76 ترجمة لغة عالمية, وكذلك العناية بتفسيره وعلومه المختلفة, والعناية بالسنّة المطهّرة, كما أتاح المجمّع العديد من الخدمات التقنية والتطبيقات الإلكترونية التي تتيح قراءة القرآن بعدة لغات, والاستماع للمقرئين من مختلف البلدان الإسلامية, وكذلك التطبيقات المخصصة للهواتف الذكية, وتتضمن المصحف مكتوباً بعدة روايات, فضلاً عن الإصدارات الصوتية العديدة التي تم إصدارها خلال السنوات الماضية, وتطوير العديد من البرمجيات وخدمات النصّ المفتوح والخطوط الحاسوبية الخاصة بالمجمّع, إلى جانب التطبيقات والتقنيات السمعية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية, لتمكينهم من تلاوة وحفظ كتاب الله جل وعلا.// انتهى //12:04ت م0056