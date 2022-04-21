الرياض 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسكشفت مدينة الملك سعود الطبية عن عدة أرقام تتعلق بالخدمات الطبية خلال الربع الأول للعام الميلادي الحالي 2022م.وأوضح المدير التنفيذي المشارك لشؤون المرضى بندر الحربي بأن العيادات الخارجية شهدت تسجيل حوالي 138,303 آلاف موعد في مختلف التخصصات الطبية.وأشار إلى أن أقسام الطوارئ سجلت 38959 زيارة لتلقي العلاج اللازم، إضافة لإجراء أكثر من 4 آلاف عملية في كل من المستشفى العام، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى الأطفال، ومستشفى الأسنان.وأكد أن المدينة تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة، وذلك بوجود تجهيزات طبية حديثة، وكوادر طبية مؤهلة ومدربة.// انتهى //12:49ت م0058