تيماء 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسقدم مستشفى تيماء العام خدماته لـ 21730 مستفيدًا وذلك خلال الربع الأول للعام الحالي 2022م.وبلغ عدد المستفيدين من أقسام الطوارئ 13268 مستفيدًا، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 8462 مستفيدًا، في حين تم تنويم 862 مريضًا، بينما بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 8 عمليات، إضافةً إلى إجراء 86 عملية جراحية.وبلغ عدد جلسات التأهيل الطبي 522 جلسة، فيما عملت وحدة الغسيل الكلوي 1081 جلسة، وذلك خلال نفس الفترة.// انتهى //13:09ت م0059