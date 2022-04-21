نجران20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واستتواصل مسيرة البذل والعطاء والخير التي تقدمها القيادة الرشيدة -أيدها الله- فيما يخص الاهتمام الكامل لحقوق السجناء والموقوفين، وتوفير الرعاية الشاملة لهم وتأهيلهم اجتماعياً، وتقديم الرعاية والدعم لأسرهم، حيث أصبحت المملكة في مصاف الدول في هذا المجال.وكثفت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة نجران نشاطها خلال الشهرالكريم من خلال الحملة الوطنية "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة"، بهدف تقديم خدماتها للمستفيدين، حيث أقامت اللجنة جناحاً خاصاً بالحملة في مول العزام بنجران، يقدم مجموعة من أعمال اللجنة وتوزع من خلاله المنشورات التوضيحية ، إلى جانب شاشات عرض عن اللجنة وماتقدمه لأسر السجناء والمفرج عنهم، كما يتم استقبال التبرعات بطريقة سهلة من خلال باركود خاص في الجناح يتم تمريره للموقع الإلكتروني الخاص باللجنة.وأوضح رئيس اللجنة الدكتور حسين آل حمد، أن الحملة تهدف إلى تهيئة الاستقرار النفسي والاجتماعي لأسر النزلاء بالدعم التنموي وصياغة البرامج التي تساعد على مواجهة ظروف الحياة، مشيرًا إلى المشاريع المصاحبة للحملة المشتملة على السلة الغذائية، وسداد إيجارات المنازل، والمساعدات المالية المقطوعة، وكسوة العيد، ومشروع سداد فواتير الكهرباء والحقيبة المدرسية.وتستهدف اللجنة في حملتها التي أطلقت من بداية شهر رمضان دعم أسر السجناء والمفرج عنهم، وتشمل (الرعاية الصحية، والسكنية، والمادية)، والعناية النفسية والحياتية والمجتمعية، إضافة إلى تنمية القدرات من تعليم وتدريب وتأهيل وتوظيف.//انتهى//13:20ت م0060