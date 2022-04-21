مكة المكرمة 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022 م واسكثفت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة جولاتها الميدانية على المنشآت المتعلقة بالصحة والغذاء في نطاق البلديات الفرعية الإشرافي؛ وذلك استمرارًا منها للتأكد من استيفاء الاشتراطات البلدية والمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.وأغلقت بلدية المسفلة الفرعية (12) منشأة مخالفة وذلك بعد رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة في المنشآت ومخالفة التجهيزات الصحية، ووجود مواد غذائية مخزنة بطرق سيئة، ومصادرة (250) عبوة لمياه زمزم مجهولة المصدر ومخزنة بطريقة غير صحيحة وفي ظروف غير ملائمة ومخالفة لاشتراطات النقل والتعليمات الصحية، إضافة إلى إغلاق مستودع في بدروم عمارة غير مرخص مختص بتجهيز الحلويات يفتقر إلى أدني اشتراطات السلامة ويفتقر شروط التعبئة والتخزين، إضافة إلى تدني مستوى النظافة، وتم إغلاق المستودع فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.وفي ذات السياق أغلقت بلدية المعابدة الفرعية (3) منشآت تجارية مخالفة لعدم وجود تراخيص نظامية ومخالفة للاشتراطات وأنظمة البلدية لوجود بروزات وغيرها، إضافةً إلى إغلاق (5)مباسط تزاول نشاط البيع بدون تصاريح رسمية، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقهم.وكثفت بلدية العتيبية الفرعية ممثلة في قسم المواد الغذائية والصحة العامة جولاتها الرقابية على منشآت الوجبات الغذائية ورصدت العديد من المخالفات أبرزها: التدني في مستوى النظافة العامة لبعض المنشآت، إضافة إلى مخالفة بعض التجهيزات داخل المنشآت وسوء تخزين المواد الغذائية، وعليه تم تطبيق لائحة الجزاءات والمخالفات ومصادرة (67) كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق المنشآت التي تستوجب الإغلاق كما صادرت بلدية العزيزية الفرعية ( 220 ) عبوة مياه زمزم و(20) كرتون كمامة كانت مُعَدة للتسويق من قبل الباعة الجائلين وتم إتلافها فورًا وفق الطرق المتبعة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.// انتهى //13:22ت م0061